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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عامل حاول الاعتداء جنسيا على طفل داخل أرض زراعية بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عامل متهم بمحاولة الاعتداء جنسيا علي طفل داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقي الرائد محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط عامل حاول الاعتداء جنسيا علي طفل داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين قيام عامل باستدراج طفل 10 سنوات ومحاولة الاعتداء جنسيا عليه إلا أن الطفل استغاث بالأهالي وقاموا بضبطه، جري اقتياد المتهم إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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