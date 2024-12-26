لوكاشينكو: بوتين جاهز لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موضوع تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، مؤكدا أن روسيا مستعدة لتزويد الدول الأوروبية بالغاز إذا رغبت في ذلك.

وفي تصريحات بثتها وسائل الإعلام الروسية، أشار لوكاشينكو إلى أنه طرح سؤالًا مباشرًا على بوتين حول جاهزية موسكو لاستئناف بيع الغاز إلى أوروبا.

وأضاف أن بوتين أبدى استعداد بلاده لتقديم الإمدادات، مشددًا على أن الأمر متروك للأوروبيين لإصلاح علاقاتهم الاقتصادية مع روسيا ودفع المستحقات المطلوبة.

كما أعرب لوكاشينكو عن قناعته بأن ألمانيا ستجد نفسها مضطرة لشراء الغاز الروسي بسبب الفوائد الاقتصادية الكبيرة.

وقال إن الغاز الروسي يشكل خيارًا اقتصاديًا جذابًا، مشيرًا إلى وجود خط أنابيب غاز لا يزال يعمل ويمكن الاعتماد عليه لتلبية احتياجات السوق الأوروبية.

ووفقًا للرئيس البيلاروسي، فإن برلين بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها الحالية تجاه موسكو، حيث يرى أن استعادة العلاقات مع روسيا سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الألماني، واصفًا تجاهل هذه الفرصة بالخطأ الكبير.