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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة خلفت 4 مصابين في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 4 أشخاص بسبب خلافات أسرية نتج عنها إصابتهم جميعا، جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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