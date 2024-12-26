كولر: الأهلي حقق فوزا مهما على منافس قوي

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المصري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: واجهنا منافسًا قويًّا، ونجحنا في تسجيل الأهداف، وحققنا هدفنا بالفوز على المصري.

وأضاف : لدينا لاعبون مميزون في تسديد الكرات الثابتة، سواء وسام أبو علي أو يحيى عطية الله، الذي نجح في التسجيل اليوم، ونحن سعداء بالهدف الذي سجله.

وأوضح كولر أن الأهلي مقبل على مباريات كثيرة في الفترة المقبلة، ويسعى الجهاز الفني إلى إشراك اللاعب الجاهز، مع منح راحة لبعض اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية مع الفريق.