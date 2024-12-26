"مستقبل وطن" يواصل سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة مع محافظتي الشرقية والدقهلية

واصلت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، عقد سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة، مع أمانات محافظتي الشرقية والدقهلية، لبحث خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل على مستوى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، والنائب خالد عبد المولي، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب سيد سمير، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزي، والنائب محمد سليم أمين الحزب بمحافظة الشرقية، والنائب جمال عبدالظاهر أمين الحزب بمحافظة الدقهلية، فضلا عن مشاركة هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بأقسامهم ومراكزهم على مستوى محافظتي الشرقية والدقهلية.

وأوضح النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، أهمية الدور الذي يقوم به الحزب سواء في الشارع من خلال تقديم الدعم العيني والنقدي للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، أو على مستوى مناقشة وإقرار وصياغة القوانين، والمساهمة في دعم خطط الدولة التنموية.

من جانبه، استعرض النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، الخطة التنظيمية للمحافظات فيما يتعلق بالعضويات والفاعليات الخدمية واللقاءات التي تهدف للربط الفعّالة بين الوحدات الحزبية والأقسام والمراكز.

كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة، وتقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.