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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أمانة العمال المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا لمناقشة خطتها المستقبلية بعد إعادة تشكيلها

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عقدت أمانة العمال المركزية بحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيمياً، بعد إعادة تشكيلها رسميا، لمناقشة خطة عمل الأمانة ورؤيتها المستقبلية خلال الفترة المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، وعبد المنعم الجمل، أمين مساعد أمانة العمال المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، والامناء المساعدين لأمانة العمال وهيئة مكتب الأمانة.

تحدث النائب أحمد عبد الجواد، عن أهمية الدور الذي يلعبه حزب مستقبل وطن في الحياة السياسية وعلى مستوى الشارع، نظرا لتوجهاته الوطنية وأجندته الداعمة للدولة المصرية، وقواعده المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبه، قال عبد المنعم الجمل الأمين المساعد لأمانة العمال، إن الأمانة فريق واحد يدرك حجم التحديات والظروف، مضيفا أن عمال مصر كتلة متماسكة تستحق الدعم والمساندة.

خلال الاجتماع، دارت نقاشات بين متحدثي المنصة والحضور، حول مجموعة من القضايا المهمة بالنسبة للعمال وكيفية تذليل أي تحديات تواجههم في كافة محافظات الجمهورية.

 

مستقبل وطن أمانة العمال الأمين العام لحزب مستقبل وطن