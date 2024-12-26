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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول من لقاء ليفربول وليستر سيتي

هدف التعادل لليفربول
هدف التعادل لليفربول
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في أجواء ضبابية انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وليستر سيتي  بالتعادل الايجابي (1/1)، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول أداءً متكافئًا بين الفريقين، حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية الى أن تمكن جوردان آيو فى الدقيقة 6 من هز شباك الريدز وحاول بعدها ليفربول تعديل النتيجة  الى ان تمكن كودي جاكبو جناح ليفربول من احراز هدف التعديل  قبل انتهاء الشوط الأول 

وينتظر أن يكون الشوط الثاني حاسمًا لكلا الفريقين لتحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة المهمة.

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