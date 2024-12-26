ads
الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو ريدة يجتمع بالعميد عقب اجتماع رابطة الأندية

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الاجتماع بالثنائي حسام وابراهيم حسن مدربي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، لتحديد مصير المرحلة المقبلة. 
ويجتمع ابو ريدة بالمدير الفني للمنتخب عقب الانتهاء من اجتماعه مع مسؤلو رابطة الاندية المحترفة، الذي سيتم مناقشة مواعيد مباريات الدوري والتنسيق للمرحلة المقبلة في كافة البطولات المحلية والافريقية.
وكان قد فاز ابو ريدة برئاسة اتحاد الكرة خلال الايام القليلة الماضية.

المهندس هاني أبو ريدة اجتماع العميد