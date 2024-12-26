أبو ريدة يجتمع بالعميد عقب اجتماع رابطة الأندية

قرر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الاجتماع بالثنائي حسام وابراهيم حسن مدربي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، لتحديد مصير المرحلة المقبلة.

ويجتمع ابو ريدة بالمدير الفني للمنتخب عقب الانتهاء من اجتماعه مع مسؤلو رابطة الاندية المحترفة، الذي سيتم مناقشة مواعيد مباريات الدوري والتنسيق للمرحلة المقبلة في كافة البطولات المحلية والافريقية.

وكان قد فاز ابو ريدة برئاسة اتحاد الكرة خلال الايام القليلة الماضية.