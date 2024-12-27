قبل بداية عام 2025.. تعرف على طقوس كل برج في احتفاله بالعام الجديد

مع إشراقات العام الجديد قد نجد طقوسًا تختلف من شخص لآخر فى الاحتفال بالعام الجديد؛ ولأن كل الشخصيات تختلف فقد تختلف أيضًا الأبراج فى طريقة احتفالها بالعام الجديد، حيث أن لكل برج طقوسه الخاصة التي تميزه عن غيره في طريقة احتفاله بالعام الجديد.

وتستعرض «البوابة نيوز» خلال السطور التالية طريقة كل برج، استنادًا لرأي وتوقعات الدكتورة "منى أحمد" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك:

برج الحمل

يأمل كل ما هو جديد ولذلك يفضل التجربة الجديدة، وذلك بالخروج، وعلى ذلك من طقوسه في العام الجديد كنوع من الاحتفال الخروج في نزهة لاستنشاق الهواء النقي والشعور بالسعادة مع أحبائه.

برج الثور

يجد ملاذه وسعادته فى الاحتفال بالعام الجديد فى طهي أكلة لذيدة وتناولها ثم النوم فى ضوء من الشموع.

برج الجوزاء

لأنه برج اجتماعي ومحب للإقامة العلاقات يحب التنزه ويجد متعته تكمن في احتفاله بالخروج.

السرطان

يوصف بإحساسه العالي ولأنه حساس فقد يميل للاحتفال بالعام الجديد مع عائلته إذ يجد السعادة فى الاجتماع معهم.

برج الأسد

برج يحب الانطلاق وعلى ذلك يجد منتهى سعادته فى احتفاله بالعام الجديد فى التنقل من مكان إلى آخر مع أصدقائه وأحبابه.

برج العذراء

يميل فى احتفاله بالعام الجديد إلى الاجتماع بمن يحب والخروج معه بأي مكان تحت ضوء النجوم.

برج الميزان

يوصف بكونه حساس ورومانسي ولذلك يميل للسفر إلى أبعد وأجمل الأماكن اعتقادًا منه بأن ذلك سر سعادته وتجديد نشاطه مع العام الجديد.

برج العقرب

غامض واجتماعي يميل فى الاحتفال بالعام الجديد إلى قضائه ليلة مع عائلته وأقربائه بالبيت مع ضوء من الشموع وطهي ألذ أنواع الطعام ومشاهدة التلفزيون.

برج القوس

يوصف بحبه للمغامرة؛ ولذلك يميل للمغامرة والمجاذفة وعلى ذلك فمتعته تكمن فى الاحتفال بالعام الجديد يعد نوع من المغامره لاستقبال العام الجديد إذ يعتبرها طاقة إيجابيه لاستقبال العام الجديد.

برج الجدي

يميل للعقلانية ومن ثم إلى الاستقرار ولذلك يفضل الاحتفال بالعام الجديد فى الجلوس فى البيت مع مشاهدة الأفلام مع تناول عشاء لذيذ.

برج الدلو

يوصف يحبه للتغير لذلك فهو يميل للانتقال من مكان لأكثر من مكان، ويعتبر انتقاله من مكان إلى آخر هو نوع من التغير الإيجابي الذى يكسبه طاقة إيجابية يستقبل بها العام الجديد ويحتفل به.

برج الحوت

يوصف بكونه رومانسي وحساس ومحب للخيال؛ لذلك يميل للجلوس فى البيت ويقوم بتشغيل بعض من الموسيقى تحت ضوء الشموع ويتناول وجبه لذيذة كنوع من الاحتفال للاستقبال بالعام الجديد.