الأسبوع المقبل.. أبو ريدة يجتمع برابطة الأندية

يجتمع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، الاسبوع المقبل مع مجلس رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب وذلك للتنسيق للمرحلة المقبلة في مرحلة تشهد تطورا بين الجهتيين.

سيتم مناقشة أوضاع المسابقات المحلية، خلال الاجتماع بما في ذلك الدوري الممتاز والكأس وكأس السوبر المصري للأبطال، بالاضافة الي ترتيب المواعيد لتجنب الوقوع في ازمات التوقف التي تضر مصلحة المنتخب الاول.

كما سيتم مناقشة تحسين الظروف التنظيمية ودعم الأندية المشاركة في المنافسات المحلية والقارية، والاطلاع على جدول الدوري لنهاية الموسم الجاري.

