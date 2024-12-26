ناشئات المقاولون 2009 تتفوق على كفر سعد بثلاثية نظيفة

حقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2009 انتصارًا ساحقًا على فريق نادي كفر سعد، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 3-0.

افتتحت ملك محمد أحمد التسجيل للفريق، ثم أضافت رالا وليد عثمان الهدف الثاني، قبل أن تختتم ملك محمد أحمد الأهداف بتسجيلها الهدف الثالث.

يعمل الجهاز الفني للفريق تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع، وكابتن مجدي مصطفى، المشرف على جهاز الكرة النسائية، وكابتن مصطفى علي عبد الرحمن، المدير الفني، وكابتن إيمان السيد عبد المنعم مراد، المدربة، وكابتن محمد يحيى، مدرب الحراس، ودكتوره ميران محمود القط، اخصائي إصابات ملاعب، وكابتن آية أيمن إبراهيم اداري.