بتروجيت يخطف الثلاث نقاط من الجونة فى الوقت القاتل

انتهت منذ قليل مباراة الجونة وبتروجيت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز، على استاد بتروسبورت بفوز الفريق البترولي بهدف دون رد فى الوقت القاتل من المباراة فى الدقيقة 90+5

سيطر التعادل السلبي علي المباراة رغم محاولة الفريقين السيطرة علي الكرة لخطف نقاط الآخر، لتحسين رصيد نقاطه في جدول ترتيب الدوري ، والابتعاد عن الفرق المرشحة للهبوط.

الهدف القاتل

الى أن جاء الوقت بدل من الضائع من المبارة وخطف أحمد رضا هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت الى 8 نقاط جمعها من خلال 6 مباريات ليحتل بها المركز الثامن ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 6 نقاط احتل بها المركز الثالث عشر من خلال 6 مباريات خاضها