تطبيق «البوكليت» للشهادة الإعدادية بقنا الترم الثاني واستعدادات مكثفة للفصل الدراسي الأول

أعلن هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، عن استعداد المديرية الكامل لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مع الأخذ في الاعتبار الإجازات الرسمية والأعياد، وذلك بناءً على تعليمات من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أنه جرى إعداد أسئلة الامتحانات وفقًا للمواصفات الفنية والتعليمات الوزارية، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين سير الامتحانات، حيث تم تخصيص 288 لجنة لاستقبال نحو 60 ألفًا و800 طالب بالشهادة الإعدادية.

كما أوضح عنتر، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن نظام البوكليت سيُطبق على طلاب الشهادة الإعدادية بدءًا من الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة هذا النظام.

وأضاف: تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية، حيث ستبدأ الامتحانات في 9 يناير المقبل، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 من الشهر نفسه، على أن تختتم كافة الامتحانات بحلول 23 يناير 2025