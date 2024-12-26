لمواكبة التطور .. إلحاق عدد من أعضاء النيابة العامة بدورة الذكاء الاصطناعي

حرصا من النائب العام المستشار محمد شوقي، على تنمية القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة العامة وجامعة القاهرة، تم عقد دورة تدريبية متخصصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، لعدد واحد وثلاثين عضوًا من أعضاء النيابة العامة، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، بمعاونة نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

وسبق أن قامت إدارة النيابات بعقد دورتين تدريبيتين لعدد خمسة وخمسين عضوَ نيابة، ليصبح إجمالي عدد الحاصلين على دورة الذكاء الاصطناعي ستة وثمانين عضوًا.