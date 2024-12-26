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الخميس 26 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الذئاب يهزمون الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي

فرحة وولفرهامبتون
فرحة وولفرهامبتون
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انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، بفوز الاخير بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 18 "جولة البوكسينج داى"، من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم

شهدت الدقائق الأولى من المباراة حذر الفريقين و انحصر اللعب في منتصف الملعب  مع وجود بعض المحاولات السانحة للتسجيل من كلا الفريقين.

وفي الدقيقة 58، سجل ماتيوس كونيا هدف ووولفرهامبتون الأول عبر ركلة ركنية مباشرة، حيث فشل  أونانا حارس مرمي الشياطين  في التعامل معها، 

وحاول مانشستر يونايتد إدراك هدف التعادل، ولكن وولفرهامبتون سجل الهدف الثاني عبر هوانج هي تشان في الدقيقة 90+9 من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي المواجهة بفوز وولفرهامبتون 

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