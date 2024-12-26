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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على طالب طعن زميله بمطواة داخل جامعة حلوان

المجني عليه
المجني عليه
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي طالب، طعن زميله بمطواه داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما.

تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، باستقبال الطالب عمر ناصر، مصاب بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه واخر داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما قام علي اثرها المتهم بطعن زميله بسلاح أبيض مطواه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

طالب يطعن زميله جامعة حلوان طعن طالب