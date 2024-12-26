ورش تدريبية عن أعمال التبريد بالإدارات الصحية بالمنوفية

نظمت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية ، تحت إشراف الدكتور محمد العسكري، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة عبير نشأت، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، ورش تدريبية على أعمال سلسلة التبريد وحفظ ونقل الطعوم في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

استهدفت التدريبات أكثر من 500 متدرب من مختلف الفئات الصحية على مدار أسبوعين، حيث قام فريق التطعيمات وسلسلة التبريد بالمديرية، بقيادة الدكتورة منة الله السيد مرسي، بتنفيذ هذه الدورات التدريبية , تم خلالها التركيز على كيفية حفظ الطعوم بشكل صحيح، وطرق نقلها عبر سلسلة التبريد، وكذلك التعامل مع خطط الطوارئ مثل انقطاع التيار الكهربائي.

شارك في التدريب كل من الدكتورة أميرة درويش، والدكتورة تقى ولاش، والدكتورة آية سامي، و أشرف زكريا، مراقب أول تطعيمات المديرية، و باسم حمدي , واستهدفت هذه الدورات التدريبية فئات الصيادلة المسؤولين عن صرف الطعوم بالمخازن والوحدات الصحية، والصيادلة المسؤولين عن التطعيمات، والمراقبين الصحيين، بالإضافة إلى ممرضات سلسلة التبريد في الوحدات الصحية.

تأتي هذه الدورات ضمن الجهود المستمرة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتطوير قدرات العاملين في مجال التطعيمات لضمان سلامة نقل الطعوم وحفظها بطريقة آمنة وفعالة.