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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس تستقبل الكهنة الجدد

الانبا تادرس مطران
الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها
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احتفلت ايبارشية بورسعيد للاقباط الأرثوذكس ، مساء اليوم فى كنيسة القديس الانبا بيشوى ببورسعيد ، بأستقبال الكاهنين اللذان تمت سيامتهم في بداية صوم الميلاد ، بعد عودتهم من فترة خلوة الاربعين يوما التالية للرسامة التى قضوها بدير القديس الانبا بيشوى بوادى النطرون وهم : القس بيشوى، والقس يونان

شارك بالحضور الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقديس القوي الأنبا موسي بسرابيوم ، ولفيف من الاباء الكهنة

وصلى الانبا تادرس صلوات رفع بخور عشية ، وأجري لهم طقس استقبال الكاهن الجديد ، القى كلمة روحيه بهذة المناسبة .

ايبارشية بورسعيد للاقباط الأرثوذكس كنيسة القديس الانبا بيشوى ببورسعيد دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها رئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقديس القوي الأنبا موسي بسرابيوم