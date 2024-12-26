إيبارشية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس تستقبل الكهنة الجدد

احتفلت ايبارشية بورسعيد للاقباط الأرثوذكس ، مساء اليوم فى كنيسة القديس الانبا بيشوى ببورسعيد ، بأستقبال الكاهنين اللذان تمت سيامتهم في بداية صوم الميلاد ، بعد عودتهم من فترة خلوة الاربعين يوما التالية للرسامة التى قضوها بدير القديس الانبا بيشوى بوادى النطرون وهم : القس بيشوى، والقس يونان

شارك بالحضور الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقديس القوي الأنبا موسي بسرابيوم ، ولفيف من الاباء الكهنة

وصلى الانبا تادرس صلوات رفع بخور عشية ، وأجري لهم طقس استقبال الكاهن الجديد ، القى كلمة روحيه بهذة المناسبة .