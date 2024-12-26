580 مليون دولار حصيلة "Wicked" خلال شهر

يواصل فيلم الفانتازيا “Wicked” للنجمة سينثيا إريفو، حصد الإيرادات بشباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل شهر.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 580.8 مليون دولار، جمع منها 392.4 مليونا في الصالات الأمريكية و188.4 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 150 مليون دولار تقريبا، وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

يتابع الفيلم قصة صداقة غير متوقعة بين إلفابا وغليندا، وهما ساحرتان متصادمتان في أرض أوز السحرية، تم تصوير إلفابا بشكل خاطئ على أنها ساحرة شريرة وهي تسعى إلى فضح الساحر المحتال والفاسد الذي يحكم الأرض.