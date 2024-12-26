رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال رصف الـ 710 أفدنة

تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، اليوم استكمال أعمال الرصف بمنطقة 710 فدان بالمنطقة الصناعية، في إطار الجهود المستمرة لدعم التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بالمدينة، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لنهوض بالصناعة وتشحيع الاستثمار.

ووجّه رئيس الجهاز إدارة الطرق بسرعة استكمال أعمال الرصف في المنطقة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لتسهيل عملية نقل البضائع داخل وخارج المنطقة الصناعية، بما يسهم في دعم الحركة الاستثمارية وتوفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية للمدينة، خاصة المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدعم المشروعات الاستثمارية والتنموية بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.



وأكد رئيس الجهاز على المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز مكانة المدينة كمركز صناعي متكامل في مصر والشرق الاوسط.

رصف الطرق بمنطقة الـ٧١٠ فدان بالعاشر من رمضان

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