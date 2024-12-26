طرق طبيعية وفعالة لعلاج ضغط الدم المنخفض

يعاني العديد من الأشخاص من انخفاض ضغط الدم، وهو حالة تحدث عندما تكون قراءة الضغط أقل من المعدل الطبيعي، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها نقص السوائل، أو نقص بعض الفيتامينات والمعادن، أو تأثيرات جانبية لبعض الأدوية، وكذلك الوقوف المفاجئ بعد الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم

“البوابة نيوز” تقدم الأعراض المرتبطة بانخفاض ضغط الدم وطرق الوقاية منها، وفقا لما تم نشره بموقع “تايمز أوف انديا”.

تتعدد الأعراض التي قد يعاني منها المصابون بانخفاض ضغط الدم، وتشمل:

- الدوخة والإغماء.

- الإرهاق والتعب.

- الرؤية الضبابية.

- البرودة والتعرق.

- الصداع والغثيان.

طرق طبيعية لرفع ضغط الدم

- شرب القهوة: يمكن لفنجان من القهوة صباحًا أن يساهم في رفع ضغط الدم بشكل فوري.

- تناول الملح: إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى النظام الغذائي، أو مزج القليل منه في كوب ماء عند الحاجة، يساعد في تحسين مستوى الضغط.

-شرب الماء: يعوّض الماء فقدان السوائل ويعيد التوازن للجسم، خاصة إذا كان الجفاف سبب انخفاض الضغط.

- عصير الليمون:يعد مناسبًا لتعويض السوائل المفقودة بفضل محتواه الغني بالمعادن.

- تناول العرقسوس: يرفع ضغط الدم من خلال تأثيره على الأوعية الدموية، لكن يُنصح بعدم الإفراط في تناوله.

- الكربوهيدرات المعقدة: إدخال الشوفان والشعير وخبز القمح إلى النظام الغذائي بدلاً من الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض.

- الزيتون:مصدر غني بالحديد وفيتامين E، ويساهم في رفع الضغط بفضل محتواه المعتدل من الملح.

- المكسرات: مثل الجوز والزبيب، تساعد في استعادة التوازن الطبيعي لضغط الدم.

الوقاية من انخفاض ضغط الدم

إلى جانب تناول الأطعمة التي تساعد على رفع الضغط، يمكن اتباع النصائح التالية لتجنب انخفاضه:

- الحركة التدريجية: تجنب الانتقال المفاجئ من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف.

- تقليل الكربوهيدرات: تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات لتجنب انخفاض الضغط المفاجئ.

- تقسيم الوجبات: تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم للحفاظ على استقرار مستوى الضغط.

- ممارسة الرياضة: الانتظام في ممارسة الرياضة اليومية لمدة نصف ساعة على الأقل، مع تجنب التمارين في الأجواء الحارة أو الرطبة.