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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بإحلال وتجديد خط مياه شرب

بقرية الورق بسيدي سالم

إحلال وتجديد خط مياه
إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقرية الورق بكفرالشيخ
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استجاب، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، لطلب مواطني قرية الورق مركز سيدي سالم، لأحلال وتجديد خط مياه شرب، قديم بقطر 1 و 1.5 بوصة، إلى خط جديد بقطر 4 بوصة بأحد شوارع قرية الورق بمركز سيدي سالم، وذلك بهدف حل مشكلة تجمعات المياه أسفل منزل أحد المواطنين وضمان توفير خدمة مياه شرب آمنة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم تكليف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات بقرى ومراكز المحافظة.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين كفرالشيخ مركز ومدينة سيدي سالم إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقرية الورق بكفرالشيخ