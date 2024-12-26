محافظ كفر الشيخ يوجه بإحلال وتجديد خط مياه شرب

استجاب، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، لطلب مواطني قرية الورق مركز سيدي سالم، لأحلال وتجديد خط مياه شرب، قديم بقطر 1 و 1.5 بوصة، إلى خط جديد بقطر 4 بوصة بأحد شوارع قرية الورق بمركز سيدي سالم، وذلك بهدف حل مشكلة تجمعات المياه أسفل منزل أحد المواطنين وضمان توفير خدمة مياه شرب آمنة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم تكليف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات بقرى ومراكز المحافظة.

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