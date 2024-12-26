ننشر أسماء المصابين فى حريق مصنع البوتجاز بالمنيا

ننشر أسماء المصابين في حريق مصنع تعبئة البوتاجاز بقرية شوشة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، والذي اندلع مساء اليوم الخميس، وتمت السيطرة عليه بمعاونة الأهالي وقوات الحماية المدنية.

اسماء المصابين فى حريق مصنع المنيا

ضمت أسماء المصابين مختار عبداللطيف إبراهيم، 43 سنة ، زين العابدين أحمد، 47 سنة،أحمد جمعة محمد، 40 سنة'أحمد حسن إبراهيم، 50 سنة وجميعهم يقيمون بمركز سمالوط، وأصيبوا بحروق بالأيدي نتيجة مشاركتهم في إخماد الحريق، وتماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى.



السيطرة على حريق هائل داخل مصنع بوتاجاز بالمنيا

و نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصنع بوتاجاز في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق بمصنع بوتجاز بالمنيا

البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من اللواء احمد الحيني المشرف علي مركز سمالوط، يتضمن نشوب حريق داخل مصنع بوتاجاز في قرية شوشة التابعة إداريا لمركز سمالوط وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة الرائد هشام ذكري، وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب الحريق بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع .