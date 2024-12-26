الأهلي يهزم المصري بثنائية في مواجهة مثيرة بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مستحقات على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب.

جاء ثنائية الأهلي المغربي يحيى عطية الله في الدقيقة 43 من ضربة حرة مباشرة ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا، بينما توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 11 نقطة في المركز الرابع.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة المصري بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو،حسين الشحات، وسام أبو علي.

واعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق لمباراتهم أمام الأهلي ،ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع : كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط : سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم،

خط الهجوم : أحمد القرموطي، محمد الشامي، وفخر الدين بن يوسف

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي - حسن علي - أحمد عيد - سمير فكري - صلاح محسن -خالد الغندور - محمد مخلوف - حسين فيصل - بابا بادجي.

حكام المباراة المرتقبة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كالتالي: محمود البنا حكمًا للساحة، أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا، هاني خيري حكمًا مساعدًا، محمد يوسف حكمًا رابعًا، عبدالعزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو، أحمد جمال حكم VAR مساعدًا.