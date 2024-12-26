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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليستر سيتي فى الدورى الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
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أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه  أمام  ليستر سيتي ، في الدوري الإنجليزي الممتاز وتقام المباراة  على ملعب “آنفيلد”، ضمن لقاءات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي “بريميرليج”. فى جولة البوكسينج داى 

 

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والريدز يملك في رصيده 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 12 مباراة، بينما تعثر في 4 مباريات، حيث هُزم في لقاء وتعادل في ثلاث لقاءات.

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