التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة بتروجيت والجونة

انتهى منذ قليل الشوط الاول للمباراة التي تجمع بين فريقي الجونة وبتروجيت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز، على استاد بتروسبورت

حيث سيطر التعادل السلبي علي المباراة، رغم محاولة كلا الفريقين خلال الشوط الاول، بالسيطرة علي الكرة ، لخطف نقاط الآخر، لتحسين رصيد نقاطهم في جدول ترتيب الدوري المصري، والابتعاد عن الفرق المرشحة للهبوط.

واضاع فريق الجونة فرص ذهبية لإحراز أهداف مؤكدة ، ففي الدقيقك ٢٦ أضاع الفريق هدف بعد تسديدة قوية اطلقها أحمد حسام ، كما أهدر فرضة اخرى في الدقيقة ٣١ من أمام مرمى بتروجيت ، ليحتسب الحكم في الدقيقة ٤٥ دقيقتين وقت بدل ضائع

نقاط الفريقين

ويدخل بتروجت المباراة برصيد 5 نقاط جمعها من خلال 5 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتان وخسر في مباراتان ليحتل بها المركز الثالث عشر، بينما وصل الجونة إلى السادسة احتل بها المركز العاشر من خلال 5 مباريات خاضها، فاز في مباراة وخسر في مباراة وتعادل في الثلاثة الآخرين.

علاء عبد العال يعتمد على الهجوم

ويسعى علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الجونة، إلى العودة بنتيجة إيجابية من بتروسبورت، وطالب اللاعبين بضرورة غلق كل المساحات أمام هجوم الفريق البترولى واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى.

ويعتمد فريق الجونة على أسلوب هجومي مدعوم بلاعبين قادرين على صنع الفارق، وسيحاول الجونة استغلال قوته الهجومية للضغط على دفاعات بتروجيت منذ البداية، وقد سجل لاعبو الجونة هدفا، واستقبلت شباكهم مثله خلال المباريات السابقة.

جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أليو جاتا، أحمد حسام، أحمد العش، أحمد مجدي

خط الوسط: رضا صلاح، عبد الجواد، حسن ياسين، أرنولد يايا.

الهجوم: أوجو صامويل، علي الزاهدي

تشكيل بتروجت ضد الجونة

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، توفيق محمد.

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا.

خط الهجوم: مصطفى الجمل، بدر موسى، شيكودي جبريل.