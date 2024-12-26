وزير شئون الشباب بالإمارات يزور منطقة الأهرامات

زار الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم منطقة أهرامات الجيزة والوفد المرافق له من رواد الفضاء الإماراتيين، حيث كان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة الذي رافقهم خلال الزيارة وقدم لهم شرحاً عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة تمثال أبو الهول حيث اسمتعوا لشرح عن طريقة نحت وتاريخ التمثال ومراحل ترميمه، ومنطقة البانوراما، كما حرص الدكتور سلطان النيادي والوفد المرافق له على تسجيل هذه الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

خلال الجولة، أعرب وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات عن اعجابه وانبهاره بالحضارة المصرية القديمة وتاريخ أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، لافتاً إلى أنه قام بتصوير هذه الأهرامات من الفضاء أثناء رحلته للفضاء وأنه انبهر بشكلها من الفضاء مما شجعه على الرغبة في رؤيتها على أرض الواقع،

واشار إلى أن شكل الأهرامات والمقابر بهذه المنطقة الأثرية مهيب ورائع، معربا عن إعجابه بتمثال أبو الهول وضخامته.

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