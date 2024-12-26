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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 10 حالات سرقة تيار كهربائي لمحال تجارية بحدائق الأهرام

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة ملف سرقات التيار الكهربائي من خلال الحملات الدورية بالتعاون والتنسيق مع شركات الكهرباء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر تنفيذاً لتوجيهات الدولة في هذا الصدد . 
في ذلك الاطار تابع محافظ الجيزة نتائج الحملة المكبرة التي نظمها حي الهرم وقطاع هضبة الاهرام بالتعاون مع مسئولي الضبطية القضائية لشركة الكهرباء لضبط حالات سرقات التيار الكهربائي بالمحال والمنشأت التجارية والمقاهي والكافيهات . 
اسفرت الحملات عن ضبط وتحرير ١٠ محاضر سرقات كهرباء لمحلات تجارية بحدائق الاهرام لاستهلاك التيار الكهربائي بطرق غير شرعية ( سرقات ) مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأت وفصل التيار الكهربائي عنهم وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم و مصطفى عبدالعليم نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الاهرام .
وتواصل محافظة الجيزة حملاتها للتأكد من التزام المنشأت التجارية وردع المخالفين .

حملة مكبرة بالهرم محافظة الجيزة محافظة الجيزة تضبط ١٠ حالات سرقة تيار كهربائي لمحلات تجارية حدائق الأهرام تحرير محاضر للمخالفين بالتعاون مع شركة الكهرباء كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة