مواجهة مهمة بين بتروجيت والجونة

أعلن سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة فريق الجونة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجيت:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، توفيق محمد

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا

خط الهجوم: مصطفى الجمل، بدر موسى، شيكودي جبريل

تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد حسام، أحمد العش، أحمد مجدي، أليو جاتا

خط الوسط: رضا صلاح، عبد الجواد، حسن ياسين

خط الهجوم: أرنولد، أوجو صامويل، علي الزاهري

و يحتل بتروجيت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراتين، مسجلًا 4 أهداف ومستقبلًا 5 أهداف.

أما الجونة، فيأتي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات وخسارة مباراة واحدة، مسجلًا هدفًا وحيدًا ومستقبلًا هدفًا واحدًا أيضًا.

مباراة اليوم تعد مهمة لكلا الفريقين لتحسين وضعهما في جدول ترتيب الدوري المصري.