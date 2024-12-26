مركز بناء الكوادر بالتنسيقية ينظم برنامجاً تدريبياً لطلاب "نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي"

نظم مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجاً تدريبياً لطلاب "نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي" بالجامعات المصرية.

ويعتبر نموذج الاتحاد الإفريقي محاكاة كاملة من الطلاب المهتمين بالسياسة والعلاقات الدولية لما يحدث داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تم عقد برنامج تدريبي مكثف على مدار ثلاثة أيام ليشمل كافة الموضوعات التى تعزز الوعي السياسي للطلاب.

وفي اليوم الأول رحب النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالطلاب المشاركين في التدريب، وتحدث عن نشأة التنسيقية ككيان سياسي ومنصة حوارية للجميع.

وناقش النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية موضوع (الأمن القومي المصري)، كما ناقش النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، موضوع (الشباب والتنمية في إفريقيا).

وفي اليوم الثاني قام النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بالحديث عن (سياسة مصر الخارجية خاصة العلاقات المصرية الإفريقية) و(أجندة إفريقيا ٢٠٦٣).

وفي اليوم الثالث؛ قام النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بشرح ومناقشة موضوع (الأمن المائي وقضية سد النهضة).

كما قدمت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ورشة عمل عن (صياغة أوراق السياسات).

وشارك ٣٠ طالب وطالبة من شباب الجامعات المصرية في البرنامج التدريبي، وحضر من مركز بناء الكوادر: أسامة هشام، صفاء حسني، أحمد حسام، محمد صوفي، شيماء كمال، ومحمود أبو خضرة، أعضاء التنسيقية، ومن لجنة التنظيم عبير العريان، أحمد العساس، محفوظ حامد، أعضاء التنسيقية.

