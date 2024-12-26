الاحتلال يقصف مستشفى "كمال عدوان" بغزة.. واستشهاد 5 كوادر طبية

استشهد خمسة من كوادر مستشفى كمال عدوان، شمالى قطاع غزة، اليوم الخميس، فى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمستشفى.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قصف الاحتلال المستمر واستهدافه لمستشفى "كمال عدوان" أدى هذا اليوم إلى استشهاد خمسة 5 من كوادره.



وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 45 ألفا و399 فلسطينيا، والإصابات إلى 107 آلاف و940، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال الآلاف من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.