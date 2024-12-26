نتنياهو: عازمون على قطع ذراع إيران في اليمن

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم /الخميس/، على مواصلة ضرب جماعة "الحوثيين" في اليمن، تعليقا على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين.

وقال نتنياهو - في اجتماعه بمسؤولين عسكريين من مركز قيادة القوات الجوية -: "عازمون على قطع ذراع إيران الإرهابية"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "أولئك الذين يضرون إسرائيل سيتم مطاردتهم، لن يفلت أي زعيم حوثي من قبضة إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي - في بيان له - إن "مقاتلات سلاح الجو أغارت على أهداف عسكرية للنظام الإرهابي للحوثيين على ساحل اليمن الغربي وفي الداخل"، مضيفا أن ذلك جاء ردا على الهجمات المتكررة للمتمردين اليمنيين على إسرائيل.