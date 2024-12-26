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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد قرار محافظ أسوان.. لجنة فنية تكتشف تلف بالمحبس العمومى بجوار خزان المحمودية

اللجنة الفنية تكتشف
اللجنة الفنية تكتشف تلف بالمحبس العمومى بجوار خزان المحمودية
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بعد قرار اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات لسرعة وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشكلة إنقطاع مياه الشرب ، وأثناء قيام اللجنة بالمرور الميدانى على خزان المحمودية تم إكتشاف وجود تلف فى المحبس العمومى قطر 6 بوصة بجوار الخزان ، وعلى الفور وبناء على تعليمات محافظ أسوان تم إستدعاء فرق الصيانة الفنية بإشراف المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

اعمال تركيب محبس جديد بجوار خزان المحمودية 

تركيب محبس جديد في وقت قياسى وبدء ضخ المياه

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى نجاح الجهود فى تركيب المحبس الجديد فى وقت قياسى ، وتم بدء ضخ مياه الشرب ليتم إنتظامها وإمتلاء الشبكات خلال ساعات لتغذية مناطق المحمودية والصداقة الجديدة ، وأيضاً المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات .

وقال أنه بالتوازى مع ذلك ، وتنفيذاً لتعليمات المحافظ الذى تابع لحظة بلحظة كافة الجهود والأعمال تم الدفع بسيارات وفناطيس المياه أثناء عملية تركيب المحبس الجديد للمناطق المتضررة لتلبية إحتياجات المواطنين من مياه الشرب على الوجه الأكمل .

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