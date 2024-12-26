السيطرة على حريق هائل داخل مصنع بوتاجاز بالمنيا







نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصنع بوتاجاز في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ باندلاع حريق بمصنع بوتجاز

البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من اللواء احمد الحيني المشرف علي مركز سمالوط، يتضمن نشوب حريق بسيط اندلع داخل مصنع بوتاجاز في قرية شوشة التابعة إداريا لمركز سمالوط وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة الرائد هشام ذكري، وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب الحريق داخل المصنع بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع .

الحماية المدنية تنجح فى اخماد الحريق

ونجحت قوات الحماية المدنية فى اخماد الحريق،و أسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم .