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الخميس 26 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظر التدخين في الأماكن العامة بميلانو اعتبارا من أول يناير المُقبل

التدخين
التدخين
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يدخل حظر التدخين في الأماكن العامة المفتوحة في ميلانو، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم رأس السنة الجديدة.

وكان مجلس مدينة ميلانو قد أقر في عام 2020، حظر التدخين في الأماكن العامة.

وتعد هذه الخطوة جزءا من حملة لمكافحة تلوث الهواء وتشجيع المواطنين على اختيار نمط حياة صحي، حسبما أوردت وكالة أنباء أنسا الإيطالية اليوم الخميس.

وكانت المدينة قد حظرت بالفعل التدخين في بعض الأماكن المفتوحة، مثل محطات الحافلات، ولكن تم الآن توسيع هذا الحظر ليشمل جميع المناطق العامة، مثل الشوارع والمتنزهات والمرافق الرياضية؛ ما لم يكن من الممكن الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 أمتار بين الأشخاص.

ولا ينطبق الحظر على السجائر الإلكترونية.

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