تعليم الفيوم يحقق المركز الثالث على الجمهورية فى التايكوندو.. صور

حققت التربية الرياضية بالفيوم انجازات متعددة، بإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، والدكتور محمد حسني البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية.

ففي بطولة التايكوندوا على مستوى الجمهورية، فاز الطالب محمد عادل عبدالوهاب ـ مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بغرب الفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (وزن 78 كجم)، مدرب الفريق الكابتن محمد حسني توفيق.

كما حققت الفيوم انتصاراً رائعاً فى مباراة كرة القدم للمرحلة الثانوية، حيث فاز فريق كرة القدم للمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، على فريق كرة القدم للمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، بأربعة أهداف مقابل لا شئ (4/0) لصالح الفيوم.

أقيمت المباراة على أرض استاد الفيوم الرياضي بحضور مسئولى التربية الرياضية والشئون التنفيذية بالمديرية والإدارات التعليمية.

كل التهنئة القلبية لأسرة التربية الرياضية بالفيوم، وفريق التايكوندو وفريق كرة القدم للمرحلة الثانوية على تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وتصنيف مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ضمن المديريات المتميزة فى النشاط الرياضي.

وفي ذلك تقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة برسالة تهنئة للطلاب الفائزين فى بطولة التايكوندو وبطولة كرة القدم، وقدم رسالة شكر وتقدير للتربية الرياضية والمدربين، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

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