ads
الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل وإصابة 14 شخصًا جراء العدوان الإسرائيلي على اليمن

جانب من الهجوم الإسرائيلي
جانب من الهجوم الإسرائيلي على اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت مصادر يمنية، اليوم الخميس، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين من الموظفين والمدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على اليمن، وفقا لقناة (القاهرة الإخبارية).

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجمات ب اليمن جزء من حملة جديدة ستواصل إسرائيل شنها ضد الحوثيين، واستهدف الهجوم مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطة توليد الطاقة بصنعاء، وأن 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

وأكد إعلام إسرائيلي نقلًا عن مصدر أمني أن الهجوم في اليمن لن يكون الأخير، والجيش يرفع حالة التأهب تحسبًا لرد حوثي محتمل.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن "القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل صادقت على تنفيذ غارات جوية على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في القطاع الساحلي وعمق اليمن".


وأوضح أدرعي أن طائرات حربية أغارت على عدة أهداف شملت مطار صنعاء الدولي ومحطات الطاقة حزيز ورأس كنتيب، إضافة إلى موانئ الحديدة والصليف، مضيفًا أن هذه البنى التحتية تُستخدم لنقل أسلحة إيرانية ووصول مسؤولين إيرانيين إلى المنطقة، مما يؤكد استخدام الحوثيين منشآت مدنية لأغراض عسكرية".

وأكد أن الغارات جاءت ردًا على ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ"هجمات الحوثيين ضد إسرائيل عبر إطلاق مسيرات وصواريخ أرض-أرض".

 

اليمن الاحتلال الإسرائيلي صنعاء