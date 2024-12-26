مقتل وإصابة 14 شخصًا جراء العدوان الإسرائيلي على اليمن

كشفت مصادر يمنية، اليوم الخميس، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين من الموظفين والمدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على اليمن، وفقا لقناة (القاهرة الإخبارية).

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجمات ب اليمن جزء من حملة جديدة ستواصل إسرائيل شنها ضد الحوثيين، واستهدف الهجوم مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطة توليد الطاقة بصنعاء، وأن 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

وأكد إعلام إسرائيلي نقلًا عن مصدر أمني أن الهجوم في اليمن لن يكون الأخير، والجيش يرفع حالة التأهب تحسبًا لرد حوثي محتمل.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن "القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل صادقت على تنفيذ غارات جوية على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في القطاع الساحلي وعمق اليمن".



وأوضح أدرعي أن طائرات حربية أغارت على عدة أهداف شملت مطار صنعاء الدولي ومحطات الطاقة حزيز ورأس كنتيب، إضافة إلى موانئ الحديدة والصليف، مضيفًا أن هذه البنى التحتية تُستخدم لنقل أسلحة إيرانية ووصول مسؤولين إيرانيين إلى المنطقة، مما يؤكد استخدام الحوثيين منشآت مدنية لأغراض عسكرية".

وأكد أن الغارات جاءت ردًا على ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ"هجمات الحوثيين ضد إسرائيل عبر إطلاق مسيرات وصواريخ أرض-أرض".