نتنياهو يتوعد: الضربات على اليمن مستمرة بكل قوة

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في اليمن لم تنته بعد، متوعدًا بمواصلة استهداف من وصفهم بالجهات المعادية بكل قوة.

وفقًا لتقارير إعلامية، أكدت جماعة الحوثيين أن الغارات الإسرائيلية على الأراضي اليمنية أدت إلى وقوع ثلاثة قتلى وإصابة أحد عشر شخصًا.

وأشار نتنياهو إلى أن الضربات استهدفت مواقع في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى مثل الحديدة، مضيفًا أن هذه العمليات جاءت كجزء من مساعي إسرائيل لمواجهة الأنشطة العسكرية التي تنسبها لطهران وحلفائها.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده ستواصل تصعيد حملتها ضد النفوذ الإيراني في المنطقة، مشددًا على أهمية إنهاء ما وصفه بالتهديد الإرهابي لإيران ووكلائها في المنطقة.