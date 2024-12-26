الأمن يضبط المتهمين بترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الحى السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة .



بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (3 عاطلين" لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بأحد شوارع الحى السابع بمدينة نصر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.