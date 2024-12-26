وكيل "تعليم الفيوم" يكرم طالبتين بمدرسة الفيوم الثانوية الصناعية للبنات بالحادقة

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الطالبة حبيبة محمد رشاد، وذلك لتميزها في تقديم الإذاعة المدرسية، والطالبة رحمة الدسوقي إبراهيم لتميزها في إلقاء الشعر، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، محمد عبد السلام محمد مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية، ومحمود يوسف علي فرج مدير المدرسة.

يأتي ذلك فى إطار جولة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فى الصباح الباكر لمدرسة الفنية بنات بالحادقة، وحضور طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسة.

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