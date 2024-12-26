"تعليم الفيوم" يختتم البرنامج التدريبي للإدارة الحديثة لمنظومة العلاقات العامة

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الإدارة الحديثة لمنظومة إدارة العلاقات العامة والإعلام ومهارات صياغة الخبر الصحفي، بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، ويمنح جميع المتدربين شهادات التدريب.

حيث نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (مركز مصادر التعلم - إدارة العلاقات العامة)، البرنامج التدريبي، واستهدف البرنامج التدريبي، مسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية وعدد من مسئولى الصفحات الإعلامية بالمدارس.

يأتي هذا البرنامج التدريبي فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالفيوم، على تعزيز قدرات العاملين بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية، وعدد من مسئولي الصفحات الإعلامية بالمدارس، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير آليات العمل الإعلامي والعلاقات العامة، وكذلك، تحسين أداء التواصل الإعلامي، وتعريف المتدربين بأساليب صياغة الأخبار الصحفية بشكل مهني واحترافي.

تم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أيام تدريبية، وقام بالتدريب، الصحفي محمود عمر ، والصحفي سيد الشوري، والدكتور أحمد سالم.

قدم وكيل الوزارة التهنئة للمتدربين، وقام بتسليم جميع المشاركين شهادات التدريب، بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية.

كما قدم رسالة شكر لمركز مصادر التعلم بالمديرية، نفيسة مصطفى وذلك للتنظيم الجيد للبرنامج التدريبي، وعرض وإتاحة برامج متنوعة في مختلف المجالات بمركز مصادر التعلم بالمديرية.

inbound882842526328991233

inbound5744684496154326744

inbound5224544692984748049

inbound7558327274581918534

inbound3574931751667631148