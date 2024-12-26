الدولار يواصل الصعود مع رهان المستثمرين على مرونة الاقتصاد الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم /الخميس/ وسط توقعات بتعزيز العملة العام المقبل من خلال سياسات إدارة دونالد ترامب القادمة والتي من المتوقع أن تعزز النمو وترفع التضخم.

كانت أحجام التداول خفيفة اليوم الخميس بسبب موسم العطلات التي بدأت هذا الأسبوع وعطلة عيد الميلاد يوم أمس الأربعاء وقبل عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل، وفقا لمنصة "ياهو فاينانس".

ومن المتوقع أن تساعد القواعد التجارية الأكثر مرونة وتخفيضات الضرائب في دفع النمو الأمريكي العام المقبل، بينما يقول المحللون إن حملة تشديد الإجراءات على الهجرة غير الشرعية واحتمال فرض تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين قد تزيد من ضغوط الأسعار وتثقل كاهل الاقتصاد في الأمد البعيد.

وعزز ذلك الدولار مقابل نظرائه، على الرغم من أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن السياسات التي سيتم تقديمها بالضبط وما سيكون تأثيرها.

وأضافت الشكوك المتزايدة حول عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سيتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من القيام بها العام المقبل إلى ارتفاع الدولار في الأسابيع القليلة الماضية.

خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض تعتمد الآن على المزيد من التقدم في خفض التضخم المرتفع.

ورفع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم لعام 2025 وخفضوا توقعاتهم لأسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس لهذا العام، من 100 نقطة أساس.