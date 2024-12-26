تكريم فريق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بصحة الفيوم في احتفالية بوزارة الصحة

أعلن الدكتور سامح العشماوى وكيل وزراة الصحة بالفيوم، تكريم فريق عمل مشروع تعزيز الصحة الإنجابية للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري، وذلك باحتفالية البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة بالوزارة و الذى اقيم باحد فنادق القاهرة.

و أوضح وكيل الوزراة، أنه تم تكريم كلا من؛ الدكتورة نورهان عبد الوهاب مسئول البرنامج الوطنى للإيدز، والدكتورة خديجة النحاس استشارى نساء وتوليد، والقائمين على المشروع، ومهدى عشرى مدير إحدى الجمعيات التى تقدم الاستشارات القانونية للمتعايشات، وذلك من قبل الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الايدز بالوزارة، والدكتور وليد كمال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالايدز بمصر، وذلك أثناء ختام فاعليات مشروع تعزيز الصحة الانجابية للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري في مصر.

كما أشار إلى أن التكريم يأتى تقديراً لجهود فريق البرنامج بصحة الفيوم و مساهماته البارزة على مدار 3 ثلاث سنوات والنتائج المتميزة التي حققها فريق العمل في المشروع داخل المحافظة.

وتقدم وكيل الوزارة، بخالص التهنئة إلى فريق عمل المشروع لما يبذلونه من جهد من أجل حماية الأطفال من أبناء المتعايشات من الأصابة بالمرض؛ حيث تحضر مديرة البرنامج الولادات القيصرية للمتعايشات، وتقوم باعطاء المولود الجرعة الوقائية، التي توفرها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تقدر بحوالى 32000جنيه لوقاية المولود من الإصابة بالمرض.