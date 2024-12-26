الولايات المتحدة تعتمد مشروع طاقة الرياح في الساحل الجنوبي بقدرة 2.4 جيجاوات

وافقت وزارة الداخلية الأمريكية، على مشروع طاقة الرياح في الساحل الجنوبي بقدرة 2.4 جيجاوات، مما يرفع القدرة الإجمالية لمشاريع طاقة الرياح البحرية إلى أكثر من 19 جيجاوات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر الإنترنت نقلته منصة "ريج زون"، إن المشروع ملكية مشتركة بين EDP Renewables وENGIE وقد حصل على اعتماد إيجابي.

وأوضحت أن الاعتماد هو موافقة مبدئية، ولا يزال المشروع بحاجة إلى الحصول على موافقات رسمية اخرى لخطة التطوير الخاصة به، مشيرة إلى أن المشروع يستطيع توفير الطاقة لأكثر من 840 ألف منزل.

وتوفر جميع مشروعات طاقة الرياح البحرية، المعتمدة في كل الولايات الامريكية، حاليا كهرباء تكفي لأكثر من ستة ملايين منزل.

وتوقعت الوزارة أن يحتوي المشروع، المعتمد حديثًا، على 141 مولدًا لتوربينات الرياح، وما يصل إلى خمس منصات فرعية بحرية وما يصل إلى ثمانية كابلات تصدير بحرية.