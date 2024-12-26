كاتب صحفي: استهداف الحوثيين جزء من خطة إقليمية لتفكيك أذرع إيران

قال إيهاب عمر، الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام، إن المشهد اليمني لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الحالي، حيث يبدو أن هناك توجهًا غربيًا واضحًا لتصفية أذرع المشروع الإيراني، موضحًا أن العمليات بدأت في قطاع غزة، ثم انتقلت إلى لبنان وسوريا، والآن وصلت إلى اليمن، مشيرًا إلى أن إسرائيل بدأت تنفيذ تهديداتها الأخيرة ضد الحوثيين.

وأشار "عمر"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الهجمات الأخيرة استهدفت قطاع النفط والطاقة بكثافة، إلى جانب مواقع عسكرية، والحديث خلال الساعات المقبلة على تصفية شخصيات بارزة في حركة أنصار الله الحوثية، مثل عبدالملك الحوثي، زعيم الحركة، وعدد من قيادات المجلس الأعلى السياسي، من بينهم مهدي المشاط، رئيس المجلس، ومحمد علي الحوثي، رئيس المجلس السابق، ووزير الداخلية عبدالكريم الحوثي.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الأيام الأخيرة شهدت لجوء قادة الحوثيين إلى جبال صعدة، التي تعد معقلهم الرئيسي، فيما أصبحت صنعاء شبه خالية من القيادات الحوثية العليا، معتبرًا أن إسرائيل، بعد إنهاء عملياتها في غزة ولبنان وسوريا وفقًا لحساباتها، باتت تركز الآن على جبهة اليمن، مستهدفة تفكيك البنية السياسية والعسكرية للحوثيين، خاصة في خط صنعاء-صعدة.