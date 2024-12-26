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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي سائق سيارة ميكروباص تسبب في وفاة بائع بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي سائق سيارة ميكروباص المتهم بدهس بائع والتسبب في وفاته بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء مرور بائع متجول الطريق صدمته سيارة ميكروباص قيادة طالب 20 سنة، مما تسبب في وفاة البائع جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى القبض على السائق والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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