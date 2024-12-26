موسكو تنفي تورطها في طائرة أذربيجان

قالت 4 مصادر في أذربيجان، إن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان، الأربعاء، أسقطتها منظومة دفاع جوي روسية، فيما اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه "من الخطأ بناء فرضيات قبل ظهور نتائج التحقيق".

وتحطمت طائرة الركاب "إمبراير" قرب مدينة أكتاو في كازاخستان، مما أسفر عن سقوط 38 شخصاً، بعد تحويل مسارها من منطقة في روسيا استخدمت فيها موسكو أنظمة دفاع جوي ضد ضربات طائرات أوكرانية مسيرة في الأشهر القليلة الماضية.

وانحرفت طائرة الرحلة J2-8243، التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية مئات الكيلومترات عن مسارها المقرر من باكو في أذربيجان إلى جروزني في الشيشان الروسية لتسقط على الشاطئ المقابل لبحر قزوين، بعدما قالت هيئة مراقبة الطيران الروسية، إنها حالة طوارئ ربما تكون ناجمة عن اصطدام بسرب طيور.

وقال أحد المصادر الأذربيجانية المطلعة على التحقيق الأذربيجاني بالحادث، إن "النتائج الأولية أظهرت أن الطائرة ضربها نظام دفاع جوي روسي من طراز Pantsir-S"، لافتاً إلى أن "أنظمة الحرب الإلكترونية عطلت اتصالاتها أثناء اقترابها من مدينة جروزني".

وتابع: "لا أحد يدعي أن ذلك كان متعمداً ومع ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الحقائق الثابتة، تتوقع باكو أن يعترف الجانب الروسي بإسقاط الطائرة الأذربيجانية".

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله، إن "هناك مؤشرات أولية تظهر أن نظام مضاد للطائرات تابع لروسيا ربما يكون هو الذي ضرب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية".

ورداً على سؤال بشأن احتمالية إسقاط الدفاعات الجوية الروسية للطائرة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي جرى قبل نشر "رويترز" تقريرها، إن "التحقيق جار، وسيكون من غير اللائق التعليق حتى يتم التوصل إلى نتائج"، معتبراً أنه "من الخطأ بناء فرضيات قبل ظهور نتائج التحقيق".