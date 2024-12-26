سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويفوز 2-1 في الدوري

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح البنك الأهلي التسجيل في الدقيقة 42 من الشوط الأول عن طريق اللاعب أسامة فيصل، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد سيراميكا كليوباترا بقوة حيث سجل رجب نبيل هدف التعادل في الدقيقة 76، قبل أن يضيف مروان عثمان "أوتاكا" هدف الفوز في الدقيقة 78، ليقلب الطاولة على البنك الأهلي ويضمن لفريقه النقاط الثلاث.

بهذا الفوز، يواصل سيراميكا كليوباترا تقديم أداء مميز، بينما يخرج البنك الأهلي بخسارة رغم بدايته القوية في المباراة.