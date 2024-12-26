يقودها طالب.. سيارة ملاكي تدهس عاملًا في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط الطالب المتهم بالتسبب في وفاة عامل في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة عامل 30 سنة، اصطدمت به سيارة ملاكي قيادة طالب 19 سنة، مما تسبب في وفاة قائد الدراجة.

جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببين في الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.