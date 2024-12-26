اقرأ غدًا في «البوابة».. غارات إسرائيلية على اليمن ردًا على صواريخ الحوثي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 27 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس

الرئيس السيسي: يجب تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة

"البوابة".. توقعت الهجوم.. غارات إسرائيلية على اليمن ردًا على صواريخ الحوثي

اشتباكات عنيفة.. مقتل 17 بينهم 14 من عناصر الداخلية السورية بكمين في طرطوس

تل أبيب وحماس تتبادلان الاتهامات بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

عشرات القتلى وفوضى بسبب الانتخابات الرئاسية في موزمبيق

أزمة مستمرة.. المعارضة في كوريا الجنوبية تتقدم بطلب لعزل الرئيس المؤقت