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الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. غارات إسرائيلية على اليمن ردًا على صواريخ الحوثي

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 27 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس
الرئيس السيسي: يجب تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة
"البوابة".. توقعت الهجوم.. غارات إسرائيلية على اليمن ردًا على صواريخ الحوثي
اشتباكات عنيفة.. مقتل 17 بينهم 14 من عناصر الداخلية السورية بكمين في طرطوس
تل أبيب وحماس تتبادلان الاتهامات بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
عشرات القتلى وفوضى بسبب الانتخابات الرئاسية في موزمبيق
أزمة مستمرة.. المعارضة في كوريا الجنوبية تتقدم بطلب لعزل الرئيس المؤقت

السيسي قناة السويس الحوثي اليمن طرطوس غزة حماس كوريا الجنوبية